Россия согласилась на переговоры с Киевом

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Однако только на условиях сложившейся реальности и без предварительных условий, уточнил дипломат.

«Любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует», — сказал Вершинин.

Он отметил, что в настоящее время решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе. Предыдущий раунд, который проходил в Минске и Стамбуле, был прерван по инициативе украинской стороны.

Дипломат также прокомментировал возможность таких переговоров при нынешнем президенте США Джо Байдене. «Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение», — сказал замглавы МИД РФ.