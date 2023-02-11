Realme представила смартфон Coca‑Cola

Компания Realme показала новую версию смартфона 10 Pro в исполнение Coca-Cola Edition, оформленное в фирменном стиле популярного газированного напитка.

Корпус смартфона выполнен в стиле банки Coca-Cola, на его задней поверхности изображен логотип бренда. Производитель также разработал специальную тему и экран блокировки с тематическими иконками.

По своим характеристикам Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition не отличается от обычной «десятки» с приставкой Pro 5G. Смартфон получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400x1080 пикселей.

Аппарат оснащен чипом Snapdragon 695 от Qualcomm, который сочетается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет основную 108-мегапиксельную камеру, а также датчик глубины и фронтальный объектив.

Продажи Realme 10 Pro Coca-Cola Edition начнутся 14 февраля, при этом пока подтвержден выход устройства только на рынке Индии.