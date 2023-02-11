Новосибирцы вышли на митинг из‑за строительства магазина вместо школы

Около ста жителей Новосибирска в субботу вышли на согласованный митинг из-за появления магазина на месте будущей школы на улице Обской, представители мэрии объяснили, как будет решаться проблема.

Родители учеников школы № 76 на улице Большевистской, 32 не первое десятилетие просят построить рядом новое здание школы. Школа расположена в бывшем здании госпиталя времен Великой Отечественной войны. В ней учится 1,3 тысячи детей при норме в 517.

Рядом с учреждением за последние годы построились новые микрорайоны «Европейский берег» и «Марсель». Новые дома продолжают строить. Кроме того, вплотную к школе пристроили многоэтажку застройщика «Расцветай».

Директора школы неоднократно штрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха, но она не может отказать в приеме детей.

Митинг на Обской Фото: © Sibnet.ru

В этом году на «Европейском береге» сдадут школу №220 на 825 мест. Но родители уверены, что с учетом роста строительства, школы будут все равно переполнены.

Торговый центр на месте школы Фото: © Sibnet.ru

Согласно планировке, рядом со школой №76, на улице Обской должны были построить еще одно здание школы. Вместо этого на площадке появился одноэтажный торговый центр с магазинами.

Митинг ради школы

Родители в субботу, 11 февраля, вышли на согласованный с мэрией митинг на место, где должна появиться новая школа. По данным полиции, собралось около ста человек. Они принесли плакаты: «Наши дети имеют право учиться в нормальных условиях», «Снесем небоскреб на Обской – вернем землю школе!» и другие.

«Каким-то образом на участке, зарезервированном под школу, появился магазин? Как это произошло? Идет постоянная застройка территории, а школы новой все нет. У меня уже сын заканчивает школу, но я пришел поддержать народ, обидно», — сказал Sibnet.ru родитель ученика Алексей Ластовенко.

По словам родителей, дети в школе №76 учатся в ужасных условиях, у них практически три смены, отсутствует нормальная спортплощадка. В здании даже учительскую переделали в класс.

Фото: © Sibnet.ru

Замначальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Евгений Мироненко вышел к митингующим и рассказал, что здание магазина было построено незаконно, на него мэрия не давала разрешение. Поэтому в ближайшее время мэрия будет добиваться в суде признание постройки самовольной, чтобы ее можно было снести.

По словам чиновника, планы на строительство школы на 1 тысячу мест на улице Обской сохраняются, ее должны возвести до 2028 года. Но для этого придется расселить частные дома на Обской, на это нужен бюджет и время.

«Строительство объектов образования на территории Новосибирска, ввиду их капиталоемкости, возможно, только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов. Перспектива строительства объектов образования в целях обеспечения жителей указанной в обращении территории сформирована, земельные участки для данных целей предусмотрены», — говорится в официальном ответе Sibnet.ru мэрии Новосибирска.