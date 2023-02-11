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Россия «добровольно» снизит добычу нефти

Источник:
«Интерфакс»
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Нефть, станки-качалки
Фото: © Sibnet.ru

Россия в марте «добровольно» снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Такое решение призвано способствовать «восстановлению рыночных отношений».

Дальнейшие меры Москва будет принимать с учетом ситуации на рынке, отметил Новак. Российская нефть Urals ранее сильно подешевела после санкций Запада, что привело к значительному дефициту российского бюджета.

Новак предупредил, что ограничение стоимости российской нефти в будущем может привести не только к дефициту нефти в будущем, но и распространиться на другие секторы мировой экономики с аналогичными последствиями.

Россия приняла решение о сокращении добычи самостоятельно, без консультаций с партнерами по ОПЕК+. Сразу после объявления стоимость фьючерсов на нефть Brent поднялась почти до 87 долларов за баррель.

При этом после введения ценового потолка стоимость российской нефти Urals резко упала. Так, в январе Urals стоила в среднем 49,48 доллара за баррель, тогда как год назад цена составляла 85,64 доллара.

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