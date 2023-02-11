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Фильмы и сериалы Disney перестанут показывать в России

Источник:
«Ведомости»
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Фото: mil8 / Attribution License

Контракты российских видеосервисов на показ сериалов и фильмов американской студии Disney закончатся в марте 2023 года. По истечении срока действия контрактов контент студии уберут с платформ.

В марте 2022 года Disney приостановил деятельность в России, однако контент киностудии остался на российских видеосервисах, продолжал работу телеканал Disney, запущенный в России в 2010 году.

В середине декабря телеканал Disney отключили, в скором времени будет удален контент студии. Эксперты отмечают, что проекты Disney имеют широкую аудиторию, их уход будет трудно восполнить, особенно в детском сегменте.

Самые популярные произведения Disney в России — «Король лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Энканто», «Круэлла», «Душа», «Райя и последний дракон», а также дилогия «Один дома».

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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