НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской

Источник:
Sibnet.ru
508 1
Армия США (F-22 Raptor)
Фото: © U.S. Department of Defense

Американские военные засекли неопознанный летательный аппарат над Аляской и сбили его, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Объект находился на высоте примерно 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. На время операции США закрыли часть воздушного пространства, пишет Reuters.

Сотрудник администрации отметил, что сбитый аппарат был меньше китайского аэростата, сбитого 4 февраля над акваторией Южной Каролины по указанию президента США Джо Байдена.

Кроме этого, объект не был способен самостоятельно маневрировать, в отличие от сбитого китайского аэростата. Возможности, назначение и происхождение аппарата остаются неизвестными.

Обломки сбитого аппарата упали на покрытые льдом морские пространства. Если военные смогут их найти, они попытаются определить по ним принадлежность объекта.

Еще по теме
Ночной парад прошел в честь юбилея Корейской народной армии. ФОТО
SpaceX ограничила работу Starlink для ВСУ
Бывший советник Пентагона высмеял план по захвату Крыма
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Обсуждение (1)
Картина дня
США сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской
Певицу Земфиру признали иностранным агентом
«Госуслуги» введут обязательную двухфакторную аутентификацию
АвтоВАЗ запустил предсерийный выпуск новой Lada Vesta
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Fazar

Заказное судилище, не в Хабаровске судили.......

Grossmeister38rus

Негативно отношусь к президенту

Uynachalnica

Будем снова слушать, как нам всем трудно, сколько кругом врагов, но мы все преодолеем, всех победим,...

nicollaich

Показательный процесс для тех, кто не в команде