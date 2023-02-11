США сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской

Американские военные засекли неопознанный летательный аппарат над Аляской и сбили его, сообщил журналистам представитель Белого дома.
Объект находился на высоте примерно 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. На время операции США закрыли часть воздушного пространства, пишет Reuters.
Сотрудник администрации отметил, что сбитый аппарат был меньше китайского аэростата, сбитого 4 февраля над акваторией Южной Каролины по указанию президента США Джо Байдена.
Кроме этого, объект не был способен самостоятельно маневрировать, в отличие от сбитого китайского аэростата. Возможности, назначение и происхождение аппарата остаются неизвестными.
Обломки сбитого аппарата упали на покрытые льдом морские пространства. Если военные смогут их найти, они попытаются определить по ним принадлежность объекта.
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