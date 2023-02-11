Певицу Земфиру признали иностранным агентом

Минюст признал иностранным агентом певицу Земфиру, ведомство отметило, что исполнительница «открыто выступала в поддержку Украины» и «получала поддержку от иностранных источников».

«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — сообщается на сайте ведомства.

Для иностранных агентов установлены специальные требования и ограничения. Например, они обязаны сопровождать свои публикации соответствующей маркировкой и регулярно отчитываться властям о своей деятельности и расходах.

Кроме этого, таким лицам запрещено преподавать и производить информационную продукцию для детей, организовывать любые публичные мероприятия, входить в избирательные комиссии.

Понятие «иностранный агент» изначально вводили, чтобы применять к некоммерческим организациям, занимающимся политической деятельностью и получающим иностранное финансирование.

Позднее статус иноагентов стали присваивать также физическим и юридическим лицам. Сейчас в списке Минюста 550 иностранных агентов.