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Певицу Земфиру признали иностранным агентом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: http://pleasureup.livejournal.com/ / CC BY-SA 3.0

Минюст признал иностранным агентом певицу Земфиру, ведомство отметило, что исполнительница «открыто выступала в поддержку Украины» и «получала поддержку от иностранных источников».

«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — сообщается на сайте ведомства.

Для иностранных агентов установлены специальные требования и ограничения. Например, они обязаны сопровождать свои публикации соответствующей маркировкой и регулярно отчитываться властям о своей деятельности и расходах.

Кроме этого, таким лицам запрещено преподавать и производить информационную продукцию для детей, организовывать любые публичные мероприятия, входить в избирательные комиссии.

Понятие «иностранный агент» изначально вводили, чтобы применять к некоммерческим организациям, занимающимся политической деятельностью и получающим иностранное финансирование.

Позднее статус иноагентов стали присваивать также физическим и юридическим лицам. Сейчас в списке Минюста 550 иностранных агентов.
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