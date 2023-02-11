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Соцсеть «Россграм» стала доступна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rossgram.ru

Отечественное приложение «Россграм» появилось в российском магазине приложений для Android RuStore. В ближайшее время планируется появление приложения «Россграм» в магазинах Google Play и App Store.

Создатели приложения уточнили, что запущено публичное бета-тестирование российской соцсети. Приложение позволяет делиться фотографиями и видео, в том числе из сторонних источников. К публикациям можно добавлять подписи и хештеги.

Приложение было доступно в ограниченном режиме. После того, как установленный лимит в 10 тысяч пользователей был исчерпан, регистрацию приостановили.

«Тех, кто не успел зайти, мы просим проявить терпение. Скоро откроем возможность регистрации для следующих пользователей!», — говорится в сообщении разработчиков.

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