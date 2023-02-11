АвтоВАЗ запустил предсерийный выпуск новой Lada Vesta

Предсерийное производство Lada Vesta NG стартовало на заводе в Тольятти, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Серийный выпуск должен начаться в начале марта. В продаже Lada Vesta NG появятся в апреле. Руководство АвтоВАЗа рассчитывает, что в 2023 году удастся возобновить производство почти всей модельной линейки.

В ближайшие месяцы предприятие продолжит подготовку к серийному производству автомобиля, настройку оборудования, а также организацию производственных и логистических схем.

Первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG был собран в ноябре 2022 года. Сейчас АвтоВАЗ выпускает только две модели — Lada Granta Classic 2022 и Niva.