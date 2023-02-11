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Вышла игра Hogwarts Legacy

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Hogwarts Legacy
Фото: © hogwartslegacy.com

Состоялся полноценный релиз игры Hogwarts Legacy на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Через несколько часов после выхода пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam достиг 693 тысяч человек — по этому показателю игра вошла в топ-10 самых популярных игр платформы.

Hogwarts Legacy — ролевая игра по вселенной писательницы Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера, действие которой разворачивается в конце XIX века. Игрок берет на себя роль ученика Хогвартса — легендарной школы волшебства.

Несмотря на то, что игра получила русскую локализацию, официально издатель закрыл возможность ее приобретения на территории России. Так, ее нельзя купить с российского аккаунта EGS или Steam.

4 апреля игра станет доступна владельцам приставок прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One, 25 июля состоится релиз Hogwarts Legacy для Nintendo Switch.

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Игры #Экшены
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