Вышла игра Hogwarts Legacy

Состоялся полноценный релиз игры Hogwarts Legacy на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Через несколько часов после выхода пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam достиг 693 тысяч человек — по этому показателю игра вошла в топ-10 самых популярных игр платформы.

Hogwarts Legacy — ролевая игра по вселенной писательницы Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера, действие которой разворачивается в конце XIX века. Игрок берет на себя роль ученика Хогвартса — легендарной школы волшебства.

Несмотря на то, что игра получила русскую локализацию, официально издатель закрыл возможность ее приобретения на территории России. Так, ее нельзя купить с российского аккаунта EGS или Steam.

4 апреля игра станет доступна владельцам приставок прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One, 25 июля состоится релиз Hogwarts Legacy для Nintendo Switch.