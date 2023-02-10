НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

WhatsApp получит функцию перевода голосовых сообщений в текст

Источник:
WABetaInfo
207 0
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит функцию, которая позволит переводить в текст голосовые сообщения. Упоминания такой возможности нашлись в бета-версии WhatsApp 23.3.0.73 для устройств на базе iOS.

Энтузиасты выяснили, что перевод голоса в текст осуществляется локально на устройстве пользователя благодаря языковым пакетам, которые можно скачивать отдельно.

Важно, что в процессе обработки голосовые данные не передаются на сторонние серверы, поэтому конфиденциальность пользовательской информации не нарушается.

Разработчики WhatsApp впервые сообщили о намерении реализовать поддержку перевода голосовых сообщений в текст еще в 2021 году. Но разработка инструмента в итоге была заморожена на длительное время.

Еще по теме
Windows 11 обвинили в чрезмерной слежке за пользователями
Google потерял 100 миллиардов долларов из‑за нейросети
«Лаборатория Касперского» порекомендовала не откровенничать с ChatGPT
VK завершила бета‑тестирование RuStore
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1212
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
2004
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
873
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8289
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10528
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1685
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2901
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3651
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5718
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7648
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Limp Bizkit выпустила клип с Путиным и Зеленским
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

Удавиков

англичашки от поляков недалеко ушли

Uynachalnica

Будем снова слушать, как нам всем трудно, сколько кругом врагов, но мы все преодолеем, всех победим,...