WhatsApp получит функцию перевода голосовых сообщений в текст

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит функцию, которая позволит переводить в текст голосовые сообщения. Упоминания такой возможности нашлись в бета-версии WhatsApp 23.3.0.73 для устройств на базе iOS.

Энтузиасты выяснили, что перевод голоса в текст осуществляется локально на устройстве пользователя благодаря языковым пакетам, которые можно скачивать отдельно.

Важно, что в процессе обработки голосовые данные не передаются на сторонние серверы, поэтому конфиденциальность пользовательской информации не нарушается.

Разработчики WhatsApp впервые сообщили о намерении реализовать поддержку перевода голосовых сообщений в текст еще в 2021 году. Но разработка инструмента в итоге была заморожена на длительное время.