НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Госуслуги» введут обязательную двухфакторную аутентификацию

Источник:
Sibnet.ru
295 0
портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры с 1 марта 2023 года введет обязательную двухфакторную аутентификацию на сайте «Госуслуг». Это позволит повысить уровень безопасности пользовательских аккаунтов.

Вторым фактором защиты будет обязательное использование SMS-кода либо электронной почты. Сейчас для доступа на портал достаточно просто ввести логин и пароль.

Обязательная двухфакторная аутентификация начнет внедряться поэтапно, при этом с 1 июля на нее принудительно переведут всех пользователей государственного сервиса.

Доступ к учетной записи портала «Госуслуг» предоставляет злоумышленнику возможность получить подробную информацию о собственности гражданина, его доходах и прочих сведений персонального характера.

Еще по теме
SpaceX ограничила работу Starlink для ВСУ
Мир помешался на ChatGPT: что это и как пользоваться в России
Google подвергнет цензуре изображения
Чат‑бот ChatGPT интегрировали в поисковик Bing от Microsoft
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1212
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
2004
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
873
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8289
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10528
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1685
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2901
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3651
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5718
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7648
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Limp Bizkit выпустила клип с Путиным и Зеленским
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

Удавиков

англичашки от поляков недалеко ушли

Uynachalnica

Будем снова слушать, как нам всем трудно, сколько кругом врагов, но мы все преодолеем, всех победим,...