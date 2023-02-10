«Госуслуги» введут обязательную двухфакторную аутентификацию

Минцифры с 1 марта 2023 года введет обязательную двухфакторную аутентификацию на сайте «Госуслуг». Это позволит повысить уровень безопасности пользовательских аккаунтов.

Вторым фактором защиты будет обязательное использование SMS-кода либо электронной почты. Сейчас для доступа на портал достаточно просто ввести логин и пароль.

Обязательная двухфакторная аутентификация начнет внедряться поэтапно, при этом с 1 июля на нее принудительно переведут всех пользователей государственного сервиса.

Доступ к учетной записи портала «Госуслуг» предоставляет злоумышленнику возможность получить подробную информацию о собственности гражданина, его доходах и прочих сведений персонального характера.