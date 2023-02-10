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Spotify окончательно покинет Россию

Источник:
ТАСС
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Spotify
Фото: © Sibnet.ru

Музыкальная онлайн-платформа Spotify ликвидирует юридическое лицо в России, следует из данных аналитического сервиса «Спарк».

ООО «Спотифай» существует в России уже около 9 лет — организация была зарегистрирована еще 13 января 2014 года. 6 января 2023 года компания оформила заявление на ликвидацию.

В апреле 2022 года сервис Spotify перестал работать в России. Тогда руководство компании объяснило свое решение сложной политической ситуацией, которая сложилась после начала спецоперации на Украине.

Spotify — популярная стриминговая площадка из Швеции, которая начала работать в России 15 июля 2020 года. Число пользователей сервиса превышает 155 миллионов человек.

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