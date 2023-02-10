Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к
Федеральному собранию 21 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий
Песков.
По его словам, в своем послании российской лидер сделает
акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут
пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных
журналистов остается открытым.
«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная
категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится
и новая категория приглашенных», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета
Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных
направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента,
которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021
года. В 2022 году этого мероприятия не было из-за того, что ситуация, как
пояснил сам Путин, развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в
конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время»
ball-n-wallЧерчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..
GammiPluhкак сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...
Удавиковангличашки от поляков недалеко ушли
GammiPluhОн хочет уничтожить Россию, а ты тут понимаешь о чем он - ты мерзость