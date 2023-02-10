Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым.

«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.

Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021 года. В 2022 году этого мероприятия не было из-за того, что ситуация, как пояснил сам Путин, развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время»