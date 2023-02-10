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Макрон пригрозил лишить Путина ордена Почетного легиона

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности лишения российского лидера Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона.

Макрон по итогам саммита Евросоюза отметил, что лишение Путина принадлежности к ордену — это «символический, но важный вопрос».

«Для меня нет запретов <...>, но такое решение я пока не принял. [Такие решения] всегда наполнены смыслом, и, я думаю, нужно подобрать подходящий момент, чтобы их принять», — цитирует ТАСС Макрона.

Глава Франции ранее наградил высшей французской наградой — орденом Почетного легиона — президента Украины Владимира Зеленского. На фоне награждения Зеленского возобновились призывы к Макрону лишить соответствующей награды президента России.

Путин стал кавалером Большого креста ордена Почетного легиона — высшей степени высшего французского ордена — в 2006 году. Российскому лидеру его вручил президент Франции Жак Ширак.

Орден был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом, который стал его первым кавалером, для награждения гражданских лиц и военных за выдающиеся заслуги перед нацией в мирное время и во время войны.

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