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Эксперт объяснил, почему заводы сделали ставку на китайские авто

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильный завод «Соллерс Авто»
Фото: © пресс-служба «Соллерс Авто»

Автопроизводители пошли по пути наименьшего сопротивления, организовав локализацию китайских автомобилей и не пытаясь создать собственную платформу, высказался независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Что же касается разработки отечественной платформы, то заниматься этим у нас в стране практически некому, значит, придется привлекать специалистов, и разработка платформы стоит порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Также нет и компонентной базы», — цитирует Бургазлиева «Газета.Ru».

Такие затраты колоссальны, и, скорее всего, автопроизводители пойдут по пути наименьшего сопротивления — с локализацией китайских моделей или покупкой старой китайской платформы и ее адаптацией, считает эксперт.

По его словам, более дешевое и очевидное решение — локализация зарубежной модели. Но даже она может оказаться невыгодной, с учетом больших тиражей машин и компонентов, производимых в Китае, и, соответственно, низкой себестоимости на единицу продукции.

«Речь о локализации можно вести при тираже от 45 тысяч автомобилей в год. Двигатель можно локализовать, если объемы выпуска свыше 110-120 тысяч машин в год, детали кузова — от 70 тысяч. Если меньше – возникает вопрос себестоимости этих деталей, которая ниже у производителя в Китае, выпускающего машины миллионами», — объяснил Бургазлиев.

В России можно локализовать шины, пластики, резинотехнические изделия, штамповку, литье, включая производство поршней и поршневых колец. Такие технологии у страны есть.

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