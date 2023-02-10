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Больше трети россиян заводили романы на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Флирт в офисе
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Больше трети людей вступали в романтические отношения на работе, они выбирали партнера одинакового статуса, сообщает по результатам опроса «Авито Работа».

Больше половины людей относятся к служебным романам нейтрально, 15% — положительно. Отрицательно о романтических отношениях между коллегами высказались 27% респондентов.

В отношения с коллегами вступает меньшинство: 59% людей поделились, что у них никогда не было служебных романов. Однократные романы на работе были у 23% опрошенных. Еще 15% признались, что вступали в такие отношения несколько раз.

Служебный роман может перерасти в более серьезные отношения и закончиться браком. 22% опрошенных отметили, что они до сих пор вместе, из них 12% уже вступили в брак с коллегой. 

В случае служебных романов, которые не имели продолжения, большинство людей (65%) расставались по причинам, никак не связанным с работой. В свою очередь, работа повлияла на расставание 10% влюбленных.

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