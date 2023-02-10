Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»

Премьера полнометражного фильма «Море. Солнце. Склифосовский» состоится на телеканале «Россия» в субботу, 11 февраля. В нем снялись главные герои сериала «Склифосовский».

По сюжету, врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, известные зрителям телеканала «Россия» по десяти сезонам медицинского сериала «Склифосовский», отправляются в гости к бывшим коллегам – Полине и Петру Пастуховым (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер), которые несколько лет назад переехали к морю.

Хирург отделения Олег Брагин (Максим Аверин) не может обойтись без приключений даже в свободное от работы время. Много интересного случится за эти три недели с ним и другими героями. Перед самым отъездом друзья соберутся вместе, чтобы поздравить с днем рождения любимца коллег и пациентов – доктора Брагина.

В полнометражном фильме снялись Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Екатерина Травова, Анна Якунина, Владимир Жеребцов, Мария Рыщенкова и Александр Сирин.

«Несколько лет я просил авторов сериала: вывезите нас из этих больничных коридоров и павильонных ламп к морю и солнцу. И вот вывезли, и под этим солнцем с нами произошло все, что только могло произойти забавного, курьезного и трогательного. Я надеюсь, зрителям понравится, и они от души посмеются», — цитирует пресс-служба канала «Россия» Аверина.

Премьера фильма «Море. Солнце. Склифосовский» состоится в субботу, 11 февраля, в 21.00 на телеканале «Россия». В будущем зрителей ждет и 11-й сезон сериала «Склифосовский», его съемки уже идут.