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Ночной парад прошел в честь юбилея Корейской народной армии. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Ночной военный парад прошел в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена в честь 75-летия основания Корейской народной армии.

Участие в торжественной церемонии приняли более 22 тысяч военнослужащих. Парад вместе с супругой и дочерью принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По площади Ким Ир Сена прошли новые танки, самоходные артиллерийские установки, крупнокалиберные системы залпового огня, межконтинентальные баллистические ракетные комплексы «Хвасон-17».

Корейская народная армии насчитывает 1,3 миллиона человек и входит в пятерку самых многочисленных в мире.

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Оборона #Армия #Военная политика
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