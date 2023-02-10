Ночной парад прошел в честь юбилея Корейской народной армии. ФОТО

Ночной военный парад прошел в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена в честь 75-летия основания Корейской народной армии.

Участие в торжественной церемонии приняли более 22 тысяч военнослужащих. Парад вместе с супругой и дочерью принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По площади Ким Ир Сена прошли новые танки, самоходные артиллерийские установки, крупнокалиберные системы залпового огня, межконтинентальные баллистические ракетные комплексы «Хвасон-17».

Корейская народная армии насчитывает 1,3 миллиона человек и входит в пятерку самых многочисленных в мире.