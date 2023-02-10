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Метод «лавина» поможет быстрее погасить несколько кредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Выгодно погасить несколько кредитов можно по методу «лавины», но сначала надо сделать анализ расходов и доходов, сообщается на портале Минфина РФ «Мои финансы».

Путь к избавлению от кредитов начинается с анализа доходов и расходов. Нужно уменьшить расходы и повысить доходы. Затем определить сумму, которую можно направить на досрочное погашение кредитов. Даже 3–5 тысяч дополнительных рублей в месяц помогут сократить сроки и переплату.

Метод «лавины» основан на том, что первым делом нужно досрочно гасить кредит с наибольшей ставкой, потом с процентом поменьше – и так дойти до займа под наименьший процент.

Стратегия строится следующим образом:

  1. Составляем список займов в порядке уменьшения процентов.
  2. Ежемесячно вносим минимальные платежи по всем кредитам.
  3. Ежемесячно вносим дополнительный платеж по первому кредиту в списке с наибольшим процентом.
  4. Как только первый кредит погашается, переходим к досрочному погашению второго, затем третьего и так далее.

Например, есть четыре займа на общую сумму 35 тысяч рублей в месяц:

  • Кредит за ноутбук под 15% годовых с ежемесячным платежом 7,5 тысячи рублей в месяц и остатком по долгу в 30 тысяч рублей.
  • Кредит на телефон под 12% годовых с ежемесячным платежом 5,5 тысячи рублей в месяц и остатком по долгу в 15 тысяч рублей.
  • Кредит на машину под 8% годовых с ежемесячным платежом 17 тысяч рублей в месяц и остатком по долгу 300 тысяч рублей.
  • Долг перед другом под 0% годовых с ежемесячным платежом в 5 тысяч в месяц и остатком в 100 тысяч рублей.

По методу «лавина» заемщик первым делом будет погашать кредит на ноутбук, затем настанет очередь телефона, потом – машины, а затем уже друга, так как последний не просит у него денег за обслуживание долга.

Тема: Личные финансы
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Экономика #Деньги
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