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Новое название должности Кадырова перевели как «отец народа»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Парламент Чечни утвердил новое название должности главы республики на чеченском языке — «Мехк-Да» (или «Мехкан Да»). Это слово некоторые переводят как «отец народа».

«Цель данного изменения — установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР», — написал председатель парламента Чечни Магомед Даудов в телеграм-канале.

Суть и смысл принимаемого закона в том, чтобы в соответствии со статьей 10 Конституции ЧР (устанавливающей чеченский и русский языки в качестве государственных) усилить меры, направленные на сохранение и развитие культуры и самобытности чеченского народа, комментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Некоторые СМИ перевели «Мехк-Да» как «отец народа». По словам Даудова, слово в переводе на русский означает «высшее должностное лицо республики». Такое понятие является исторически устоявшимся среди населения республики.

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Политика #Россия
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