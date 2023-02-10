Windows 11 обвинили в чрезмерной слежке за пользователями

Автор Youtube-канала The PC Security Channel обнаружил, что Windows 11 собирает множество данных пользователей и ее шпионские наклонности намного серьезнее, чем у прославившейся на этом поприще Windows XP.

Блогер с помощью программы Wireshark проверил, какие пакеты и куда передает Windows 11 при первом открытии совершенно нового ноутбука, без установленного софта. Возглавил список запросов магазин Microsoft, что вполне нормально, за ним шел центр сертификации, но остальные запросы нельзя назвать стандартными.

Оказалось, что ноутбук первым делом начал передавать данные о геолокации, веб-сайту McAfee, Steam, рекламным серверам и сообществу маркетинговых исследований, изучающего поведение пользователей в интернете. Блогер отметил, что Windows 11 передает избыточно много информации третьим лицам на компьютере, впервые запущенном пользователем.

При аналогичном тесте Windows XP оказалось, что система запрашивает обновления на сайте Microsoft и ограничивается только этим. В период активного использования эту ОС неоднократно обвиняли в слежке и воровстве данных пользователей.