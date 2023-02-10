НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google потерял 100 миллиардов долларов из‑за нейросети

Источник:
Sibnet.ru
487 2
Офис Google
Фото: © Alex Dudar / Unsplash License

Стоимость акций материнской компании Google Alphabet снизилась на 8% из-за провальной демонстрации нейросети Bard. Неверный ответ искусственного интеллекта обошелся в 100 миллиардов долларов.

Агентство Reuters обратило внимание на резкое снижение стоимости акций Alphabet в ходе дневных торгов 8 февраля. Стоимость ценных бумаг упала на 8% до 99,37 доллара, к вечеру она возросла на 0,18% до 99,55, но итоговые потери в общей капитализации компании составили 100 миллиардов долларов.

Специалисты связывают падение с разочарованием инвесторов из-за провальной демонстрации возможностей чат-бота Bard. Его попросили ответить на вопрос «О каких новых открытиях космического телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?» и он заявил, что аппарат использовался для получения первых снимков планет за пределами Солнечной системы.

На самом деле первые снимки внесолнечных планет были сделаны VLT (Очень большой телескоп) Европейской южной обсерватории. «Джеймс Уэбб» сделал подобные фото позже. Ошибка несколько дискредитировала возможности Google в области развития нейросетей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕChatGPT интегрировали в поисковик

Несмотря на обилие технологических возможностей и втрое большее количество моделей обучения, чем у ChatGPT, компания сильно отстает. Эксперты связали это со спешкой, вызванной желанием опередить конкурентов.

Bard работает на базе нейросети LaMDA — большой языковой модели, разработанной Google. В мае прошлого года один из программистов заявил, что нейросеть обладает настоящим разумом, но был уволен за распространение недостоверных слухов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Windows 11 обвинили в чрезмерной слежке за пользователями
«Лаборатория Касперского» порекомендовала не откровенничать с ChatGPT
VK завершила бета‑тестирование RuStore
Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник
смотреть все
Хайтек #Софт #IT-бизнес
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1209
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
1998
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
865
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8281
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10519
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1679
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2897
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3645
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5710
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7640
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Limp Bizkit выпустила клип с Путиным и Зеленским
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

Удавиков

англичашки от поляков недалеко ушли

GammiPluh

Он хочет уничтожить Россию, а ты тут понимаешь о чем он - ты мерзость