Google потерял 100 миллиардов долларов из‑за нейросети

Стоимость акций материнской компании Google Alphabet снизилась на 8% из-за провальной демонстрации нейросети Bard. Неверный ответ искусственного интеллекта обошелся в 100 миллиардов долларов.

Агентство Reuters обратило внимание на резкое снижение стоимости акций Alphabet в ходе дневных торгов 8 февраля. Стоимость ценных бумаг упала на 8% до 99,37 доллара, к вечеру она возросла на 0,18% до 99,55, но итоговые потери в общей капитализации компании составили 100 миллиардов долларов.

Специалисты связывают падение с разочарованием инвесторов из-за провальной демонстрации возможностей чат-бота Bard. Его попросили ответить на вопрос «О каких новых открытиях космического телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?» и он заявил, что аппарат использовался для получения первых снимков планет за пределами Солнечной системы.

На самом деле первые снимки внесолнечных планет были сделаны VLT (Очень большой телескоп) Европейской южной обсерватории. «Джеймс Уэбб» сделал подобные фото позже. Ошибка несколько дискредитировала возможности Google в области развития нейросетей.

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Несмотря на обилие технологических возможностей и втрое большее количество моделей обучения, чем у ChatGPT, компания сильно отстает. Эксперты связали это со спешкой, вызванной желанием опередить конкурентов.

Bard работает на базе нейросети LaMDA — большой языковой модели, разработанной Google. В мае прошлого года один из программистов заявил, что нейросеть обладает настоящим разумом, но был уволен за распространение недостоверных слухов.