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Новый терминал Толмачево начал обслуживать рейсы

Источник:
Sibnet.ru
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Реконструкция терминала С новосибирского аэропорта Толмачево стоимостью более 18 миллиардов рублей завершилась. В пятницу, 10 февраля он заработал для пассажиров.

Открыть новый аэровокзальный комплекс (терминал С) в аэропорту Толмачево имени Александра Покрышкина планировалось еще год назад. Реконструкция затянулась из-за санкций — ряд материалов пришлось искать у альтернативных поставщиков и производить в России.  

Площадь нового аэровокзала около 58 тысяч квадратных метров. Он оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Пропускная способность – около 1,8 тысячи пассажиров в час.

На полную мощность терминал заработает с марта, в феврале предполагается постепенно увеличивать нагрузку по обслуживанию внутренних авиарейсов — сначала обслуживание на прилет, затем на прилет и вылет, и в завершении в новый терминал переедут все рейсы S7 Airlines — авиакомпании, которая обеспечивает самый большой трансферный пассажиропоток.

Сектор С построен по оригинальному архитектурному и технологичному проекту. Высота более 30 метров, фасады выполнены в виде непрерывной стеклянной «ленты». Проектировщики назвали терминал одним из самых комфортных в стране. 

Подробный обзор и фото нового терминала:  Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел между Европой и Азией, занимает четвертое место в России после аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи по пассажиропотоку. По итогам 2022 года Толмачево обслужил 7,5 миллиона пассажиров.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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