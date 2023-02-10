Потребление водки выросло в России

Потребление водки на душу населения выросло в России за год, хотя в 2021 этот крепкий напиток покупали реже. Что привело к повышенному спросу на «русский алкоголь»?

Потребление водки на душу населения в России выросло в 2022 году на 4% и составило 5,2 литра. В 2021 году динамика была чуть меньше — плюс 2% на человека, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Спрос на отечественный напиток мог быть спровоцирован социально-экономическими, и как следствие, психологическими кризисами. Они всегда вызывают рост потребления крепкого спиртного в пределах 5%. И это тенденция актуальна не только для России, но и для других стран.

«Для среднего класса в России водка не является основным крепким напитком, но оставшиеся без активного заграничного отдыха мужчины в стране увеличили потребление всей категории "крепкого", на этот раз включая водку», — заметил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Еще одним фактором, повилявшим на популярность водки, стал уход части импортных премиальных брендов крепкой продукции — виски, рома, джина и других напитков. После этого люди отдали предпочтение отечественному алкогольному напитку премиум-класса.

Интересно, что даже после того, как заработал параллельных импорт и в страну стали ввозить виски и ром, большая доля соотечественников осталась верна русской водке.

Водку легализовали

Еще один фактор, увеличивший статистические показатели — вытеснение суррогатного алкоголя с рынка. Легализация и прозрачность оборота привели к тому, что подавляющее большинство продаж стали фиксировать, и эти цифры попали в статистику.

В Росалкогольрегулировании уверены, что на самом деле роста потребления не произошло, просто учет стал строже. Да и сам потребитель, утверждают в ведомстве, отказывается от приобретения опасного, контрафактного спиртного, выбирая качественную водку.

В Союзе производителей алкогольной продукции добавили, что даже сейчас средний нелегальный объем потребления водки в стране составляет 25%.

«Показатель увеличения легальных продаж в некоторых регионах является положительным фактором и говорит, что этот регион в течение года проводил активную работу по пресечению незаконного производства и продаж суррогата», — отметил глава союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Этот успех, добавил он, положительно скажется и на здоровье людей, страдающих от алкогольных суррогатов, а также на бюджете страны, получившего дополнительно несколько десятков миллиардов рублей.