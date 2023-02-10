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Samsung произвела больше деталей для Pixel 7 Pro, чем Google

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Google Pixel 7 Pro
Фото: © Triyansh Gill / Unsplash License

Google позиционирует смартфоны Pixel как полностью собственную разработку, однако исследователи рынка показали, что для Pixel 7 Pro компания изготавливает всего 7% комплектующих, а большую часть деталей поставляет Samsung.

Согласно исследованию Counterpoint, Samsung изготавливает большую часть деталей для Pixel 7 Pro — 51%. В их числе 50-мегапиксельная камера GN1, оперативная память, телевик, OLED-дисплей QHD+, процессор Google Tensor и 5G-модем.

Google самостоятельно изготавливает всего 7% деталей, но занимает второе место после Samsung от общего объема. Он занят производством немаловажной детали — чипа безопасности Titan M2.

Фото: © Counterpoint

Исследование не проводилось с целью упрекнуть Google в мошенничестве или маркетинговом подвохе. Большинство производителей смартфонов заказывают комплектующие у других фирм.

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ball-n-wall

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