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Актер Певцов увидел нетрадиционные ценности в «Чебурашке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» чудовищной диверсией из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.

Певцову не понравилось, что в «Чебурашке» нет ни одного положительного героя-человека, а на детей будут пролонгировано действовать некоторые моменты, поэтому это диверсия.

«Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные», — цитирует Певцова ФАН.

Певцов уверен, что эта картина — «отравленная конфета в красивой обертке», а зритель этого не замечает. Он добавил, что в новом «Чебурашке» больше западного, чем отечественного.

«Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев», — прокомментировал «Подъему» сценарист картины Виталий Шляппо.

Комедия «Чебурашка» вышла в прокат 1 января и собрала 6 миллиардов рублей, став самым кассовым фильмом.

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