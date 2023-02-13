Как отказать в любви: правильные ответы на признание

Признание в любви застало врасплох? Как и какими словами отказать во взаимности, чтобы не обидеть человека и остаться в хороших отношениях?
Психотерапевты объяснили, почему, отвергая мужчину или женщину, не нужно стараться смягчать ситуацию, и как будет лучше для того, чьи чувства не нашли ответа.
Плохой ответ на признание в любви
«Почему люди боятся отказать другому в чувствах? (Потому что) быть
отверженным больно. И если я отвергаю человека, то я какой-то бесчувственный
садист», — прококмментировала Sibnet.ru психотерапевт,
коуч по отношениям Алиса Буракова.
Многим людям быть плохим человеком в глазах другого страшно. Особенно если был опыт отвержения и есть проблемы с самооценкой. И начинается подбор смягчающих фраз вроде: «Дело не в тебе, а во мне» или «Я просто не готов к серьезным отношениям сейчас».
Плохо, если в ответ на признание в любви предлагают подменить любовь дружбой. Это довольно популярный ответ, но он неминуемо приведет к проблемам.
«Какой молодец, и самооценку сохранил и человеку сердце
вдребезги не разбил! Но насколько это работает? Если человек согласится на
такое, попадет в ловушку, выхода из которой нет. Чувства мешают ему
рассматривать других потенциальных партнеров, и тут ничего не светит», —
пояснила психотерапевт.
Как лучше ответить на признание в любви
Честно и справедливо сказать в ответ на признание в любви:
«Для меня ценно слышать, что ты любишь меня. Мне жаль, я не чувствую того же к
тебе».
«Это нормально, что второму человеку неприятно оставаться с
безответными чувствами. Только так он сможет прожить этот кризис, отогревать,
отпустить и двигаться дальше. Человек, который искреннее относится к вам,
заслуживает знать правду и решать, как ему с этой правдой обходиться», —
утверждает Буракова.
Ответы на признание в любви не будут сильно отличаться для
женщин или мужчин, потому что состоянии влюбленности все примерно одинаково
ранимые и чувствительные, подчеркнула психосоматолог Елена Кацюба.
«Можно подбирать слова в зависимости от типажа человека. То,
что одного сильно заденет, другой пропустит мимо ушей. Если вы хорошо знаете
этого человека, учитывайте этот момент», — посоветовала Кацюба.
А универсальный ответ на признание в любви мужчине
или женщине должен строиться так, чтобы доносил до влюбленного человека определенные
мысли. И если ответ не требуется немедленно, в режиме очного диалога, а, например, признание сделано в переписке, то можно подумать пару минут и сформулировать честный, но вежливый отказ.
Эксперт привела пример продуманного и содержательного ответа на признание:
«Любовь – это прекрасно, это огромная внутренняя энергия. И в этой точке сейчас ты можешь либо высоко взлететь, опираясь на эти эмоции, либо упасть низко и больно. У тебя есть право выбора, в какую сторону идти.
Мне жаль, что я сейчас не испытываю тех чувств, которые есть
у тебя. Я не могу ответить тебе тем же, потому что мы не можем полюбить или
разлюбить по заказу. Ты это точно знаешь, ведь ты же не выбирал, чтобы
влюбиться в меня.
Но чувство возникло. Я очень тебе благодарна, что из всего
огромного человечества ты выбрал именно меня. И, возможно, за качества,
которыми я на самом деле не обладаю. Пройдет время, эмоции схлынут, и ты
увидишь, что я такой же человек, как и многие другие».
nifnifпросто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...
GammiPluhпомощники Гидроцефала принимают с ним вместе забористый порошок?)
nicollaichЩа цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.
GammiPluhтвой, ты же любишь такой риск?