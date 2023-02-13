Как отказать в любви: правильные ответы на признание

Признание в любви застало врасплох? Как и какими словами отказать во взаимности, чтобы не обидеть человека и остаться в хороших отношениях?

Психотерапевты объяснили, почему, отвергая мужчину или женщину, не нужно стараться смягчать ситуацию, и как будет лучше для того, чьи чувства не нашли ответа.

Плохой ответ на признание в любви

«Почему люди боятся отказать другому в чувствах? (Потому что) быть отверженным больно. И если я отвергаю человека, то я какой-то бесчувственный садист», — прококмментировала Sibnet.ru психотерапевт, коуч по отношениям Алиса Буракова.

Многим людям быть плохим человеком в глазах другого страшно. Особенно если был опыт отвержения и есть проблемы с самооценкой. И начинается подбор смягчающих фраз вроде: «Дело не в тебе, а во мне» или «Я просто не готов к серьезным отношениям сейчас».

Плохо, если в ответ на признание в любви предлагают подменить любовь дружбой. Это довольно популярный ответ, но он неминуемо приведет к проблемам.

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«Какой молодец, и самооценку сохранил и человеку сердце вдребезги не разбил! Но насколько это работает? Если человек согласится на такое, попадет в ловушку, выхода из которой нет. Чувства мешают ему рассматривать других потенциальных партнеров, и тут ничего не светит», — пояснила психотерапевт.

Как лучше ответить на признание в любви

Честно и справедливо сказать в ответ на признание в любви: «Для меня ценно слышать, что ты любишь меня. Мне жаль, я не чувствую того же к тебе».

«Это нормально, что второму человеку неприятно оставаться с безответными чувствами. Только так он сможет прожить этот кризис, отогревать, отпустить и двигаться дальше. Человек, который искреннее относится к вам, заслуживает знать правду и решать, как ему с этой правдой обходиться», — утверждает Буракова.

Ответы на признание в любви не будут сильно отличаться для женщин или мужчин, потому что состоянии влюбленности все примерно одинаково ранимые и чувствительные, подчеркнула психосоматолог Елена Кацюба.

«Можно подбирать слова в зависимости от типажа человека. То, что одного сильно заденет, другой пропустит мимо ушей. Если вы хорошо знаете этого человека, учитывайте этот момент», — посоветовала Кацюба.

А универсальный ответ на признание в любви мужчине или женщине должен строиться так, чтобы доносил до влюбленного человека определенные мысли. И если ответ не требуется немедленно, в режиме очного диалога, а, например, признание сделано в переписке, то можно подумать пару минут и сформулировать честный, но вежливый отказ.

Эксперт привела пример продуманного и содержательного ответа на признание:

«Любовь – это прекрасно, это огромная внутренняя энергия. И в этой точке сейчас ты можешь либо высоко взлететь, опираясь на эти эмоции, либо упасть низко и больно. У тебя есть право выбора, в какую сторону идти.

Мне жаль, что я сейчас не испытываю тех чувств, которые есть у тебя. Я не могу ответить тебе тем же, потому что мы не можем полюбить или разлюбить по заказу. Ты это точно знаешь, ведь ты же не выбирал, чтобы влюбиться в меня.