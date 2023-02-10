НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
342 2

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал первые кадры применения российского новейшего танка Т-14 «Армата» в зоне российской военной операции.

На видео Т-14 производит выстрел из своего основного вооружения — 125-милиметровой гладкоствольной пушки 2А82-1С.


Ранее о том, что Т-14 находятся в зоне СВО, сообщил российский журналист Владимир Соловьев, побывавший на передовой.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Особенность танка — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина оснащена активной («Афганит») и динамической («Малахит») защитами.

Мощность двигателя танка составляет 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 75-80 километров в час, а запас хода — 500 километров.

Тема: Военная операция на Украине
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей
Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины
Индийского аналитика встревожило безумие Запада в борьбе с Россией
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
53
Шойгу назвал январские потери ВСУ
38
Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК «Вагнер»
32
Премьер Польши назвал поражение России целью Европы
29
Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией
29
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи