Видео боя Т‑14 «Армата» в зоне СВО впервые появилось в Сети

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал первые кадры применения российского новейшего танка Т-14 «Армата» в зоне российской военной операции.

На видео Т-14 производит выстрел из своего основного вооружения — 125-милиметровой гладкоствольной пушки 2А82-1С.

Ранее о том, что Т-14 находятся в зоне СВО, сообщил российский журналист Владимир Соловьев, побывавший на передовой.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Особенность танка — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Машина оснащена активной («Афганит») и динамической («Малахит») защитами.

Мощность двигателя танка составляет 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 75-80 километров в час, а запас хода — 500 километров.