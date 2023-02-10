Депутат предложила покупать авто на материнский капитал

Законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал внесен в Госдуму, машину нельзя продавать в течение трех лет с момента регистрации.

Автомобиль, купленный на средства маткапитала, должен быть новым и произведенным на территории России. Он будет оформляться в собственность матери или детей. При этом он «не подлежит продаже либо отчуждению иным способом» в течение трех лет с момента его регистрации.

Также в документе прописано, что авто смогут приобрести женщины, родившие (усыновивши) третьего ребенка или последующих детей, или родившие (усыновившие) ребенка-инвалида. Сейчас федеральная выплата по маткапиталу положена за первого и второго ребенка.

Законопроект внесла на рассмотрение глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Документ размещен в думской электронной базе.

Размер материнского капитала за первого и второго ребенка в 2023 году составляет 587 тысяч рублей и 775,6 тысячи рублей соответственно.