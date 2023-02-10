НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутат предложила покупать авто на материнский капитал

Источник:
Sibnet.ru
297 2
Автомобили на парковке
Фото: © Sibnet.ru

Законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал внесен в Госдуму, машину нельзя продавать в течение трех лет с момента регистрации.

Автомобиль, купленный на средства маткапитала, должен быть новым и произведенным на территории России. Он будет оформляться в собственность матери или детей. При этом он «не подлежит продаже либо отчуждению иным способом» в течение трех лет с момента его регистрации.

Также в документе прописано, что авто смогут приобрести женщины, родившие (усыновивши) третьего ребенка или последующих детей, или родившие (усыновившие) ребенка-инвалида. Сейчас федеральная выплата по маткапиталу положена за первого и второго ребенка.

Законопроект внесла на рассмотрение глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Документ размещен в думской электронной базе.

Размер материнского капитала за первого и второго ребенка в 2023 году составляет 587 тысяч рублей и 775,6 тысячи рублей соответственно.

Еще по теме
Утвержден размер пошлин за выдачу документов на оружие
«Госуслуги» стали доступны при помощи биометрии
Наказание введут за дискредитацию добровольцев
Владельцев оружия начнут наказывать без прямой вины
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

Удавиков

англичашки от поляков недалеко ушли

gena415

мокрон забирай к себе всех бандеровцев и зелю тоже и наступит мир на Украине