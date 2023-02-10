США рассказали о шпионском предназначении китайского аэростата

Китайский аэростат, сбитый американским истребителем над территорией США, был оснащен техникой для сбора данных, пишет The New York Times со ссылкой на Госдепартамент.

Истребители ВВС США в ходе сопровождения аэростата, что он оснащен антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения. Для энергоснабжения аппаратуры на зонде были установлены большие солнечные панели, приводит издание мнение экспертов.

Американские власти уверены, что сбитый аэростат был частью крупной программы разведки Китая. Компания же, изготовившая аэростат, имеет прямые коммерческие связи с Народно-освободительной армией Китая, уверены в Госдепе.

Аэростат появился над северной частью США неделю назад. Позднее его сбил американский истребитель. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне скандала отложил запланированный визит в Китай.

По утверждению китайских властей, аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно. Пекин назвал его уничтожение «чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик.