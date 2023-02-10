Ученые выявили взаимосвязь плохой еды и ранней старости

Ученые установили связь между вредной пищей и ранним старением и порекомендовали обратить внимание на низкокалорийную еду.

Согласно новому исследованию Колумбийского университета, сокращение калорий на 25% может замедлить процесс старения и привести к значительному снижению риска смертности, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования.

В ходе эксперимента одна группа людей в течение двух лет придерживалась диеты с ограничением калорий, а другие ели как обычно. Исследователи изучили уровни биомаркеров в ДНК добровольцев, измеренные до и после исследования, которые, как известно, меняются с возрастом.

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Результаты показали, что у тех, кто соблюдал диету с ограничением калорий, наблюдалось замедление темпов старения на 2-3%, что, согласно более ранним исследованиям, соответствует снижению риска смертности на 10-15%.

В настоящее время команда наблюдает за участниками испытания, чтобы увидеть, может ли замедление темпов старения в краткосрочной перспективе иметь долгосрочные последствия для здоровья в старости.