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Резолюцию о прекращении помощи Украине внесли в Конгресс США

Источник:
ТАСС
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Фото: Diliff

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию о прекращении военной и финансовой помощи Украине. В качестве соавторов документа выступили не менее 10 его коллег.

«Данная резолюция выражает идею Палаты представителей о том, что США должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, а также призывает все стороны конфликта достичь мирного соглашения», — приводит ТАСС пояснительную записку к документу.

В резолюции отмечается, что с момента начала российской специальной военной операции на Украине Вашингтон оказал Киеву помощь на общую сумму 110 миллиардов долларов, став крупнейшим донором Украины. При этом на военные нужды было направлено 27,4 миллиарда долларов.

Из-за оказываемой Украине помощи у США серьезно сократились запасы вооружений. При этом, как указывает конгрессмен, затягивание конфликта благодаря получаемой Киевом поддержке ведет к жертвам среди гражданского населения.

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