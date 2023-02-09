Табачная компания Philip Morris посчитала уход из России «трудным»

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International объяснил отказ от продажи российских активов «трудностями из-за ограничений на рынке». Отчет выложен на официальном сайте компании.

Корпорация оценила стоимость активов в России на сумму 2,5 миллиарда долларов по состоянию на 31 декабря 2022 года. При этом порядка 600 миллионов рублей хранится в рублях.

«Нормативные ограничения на рынке влекут за собой очень сложные условия, которые должны быть выполнены для одобрения властями любой сделки по отчуждению инвестиций», — отмечается в отчете.

Philip Morris International принадлежат бренды Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield. Компания в январе — сентябре 2022 года сократила поставки сигарет и устройств нагревания табака в Россию на 6,5%.