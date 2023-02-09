Путин назвал новые регионы «исторически российскими»

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Республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области лишь условно можно назвать новыми российскими регионами, сказал президент Владимир Путин.
«Мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин призвал вывести все четыре региона «на общероссийские показатели уже в горизонте текущего десятилетия» и «чем быстрее, тем лучше».
Путин неоднократно высказывал мнение, что Донбасс является исторической частью России. Например, в ноябре 2022 года он объяснял, что пророссийская позиция жителей этих территорий основана на исторической традиции.
c2h5oh76они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...
ball-n-wallЧерчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..
IG_SНу хоть один адекватный человек
GammiPluhкак сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...