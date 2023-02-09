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Путин назвал новые регионы «исторически российскими»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области лишь условно можно назвать новыми российскими регионами, сказал президент Владимир Путин.

«Мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

Путин призвал вывести все четыре региона «на общероссийские показатели уже в горизонте текущего десятилетия» и «чем быстрее, тем лучше».

Путин неоднократно высказывал мнение, что Донбасс является исторической частью России. Например, в ноябре 2022 года он объяснял, что пророссийская позиция жителей этих территорий основана на исторической традиции.

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c2h5oh76

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ball-n-wall

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IG_S

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GammiPluh

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