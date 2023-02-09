Путин назвал новые регионы «исторически российскими»

Республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области лишь условно можно назвать новыми российскими регионами, сказал президент Владимир Путин.

«Мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

Путин призвал вывести все четыре региона «на общероссийские показатели уже в горизонте текущего десятилетия» и «чем быстрее, тем лучше».

Путин неоднократно высказывал мнение, что Донбасс является исторической частью России. Например, в ноябре 2022 года он объяснял, что пророссийская позиция жителей этих территорий основана на исторической традиции.