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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Польши назвал поражение России целью Европы

Источник:
РБК
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Победа над Россией на Украине — это «дело государственной важности» как для Польши, так и для всей Европы, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Военные действия на Украине представляют прежде всего «экзистенциальную угрозу» для Польши и всей Европы. Польша не выбирала свое местоположение на карте, но полностью осознает ответственность, которую влечет за собой ее географическое положение, сказал премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Победа над Россией — и польская, и европейская государственная цель», — приводит РБК выдержки из интервью.

В середине января канцлер Германии Олаф Шольц называл поражение России на Украине условием завершения конфликта. «Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть», — говорил он.

Президент США Джо Байден при этом считает, что президент Владимир Путин «уже потерял Украину». Путин, по его словам, рассчитывал на «распад НАТО» и поддержку всех русскоязычных украинцев, однако этого не произошло.

Российский лидер Владимир Путин убежден, что победа Москвы неизбежна, так как в ее основе лежат «единство и сплоченность» российского народа, мужество и героизм бойцов, а также работа оборонно-промышленного комплекса.

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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

М. Алейников

Санкции эффективны как видим. Кремль кроме продажи ресурсов больше ничего не умеет.

Алекс555

Всё бывшие.А, что толку они же бывшие. ни кто