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Стали известны объемы поставок иранских авто в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Iran Khordo

Иранский автоконцерн Iran Khodro намерен поставить в Россию 2 тысячи автомобилей в ближайшие месяцы, а компания Saipa — более 20 тысяч авто в год, сообщил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

«На текущий момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок», — сказал Дедов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что перспективы совместного производства автомобилей и автокомпонентов находятся в стадии переговоров.

Iran Khodro собирается поставить в Россию седан Tara. Машина построена на платформе Peugeot 301 и оснащена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Saipa может дебютировать в России с тремя моделями кросс-хетчбэком Quik, субкомпактным седаном Saina и компактным Shahin.

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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

М. Алейников

Санкции эффективны как видим. Кремль кроме продажи ресурсов больше ничего не умеет.

Алекс555

Всё бывшие.А, что толку они же бывшие. ни кто