Стали известны объемы поставок иранских авто в Россию

Иранский автоконцерн Iran Khodro намерен поставить в Россию 2 тысячи автомобилей в ближайшие месяцы, а компания Saipa — более 20 тысяч авто в год, сообщил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

«На текущий момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок», — сказал Дедов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что перспективы совместного производства автомобилей и автокомпонентов находятся в стадии переговоров.

Iran Khodro собирается поставить в Россию седан Tara. Машина построена на платформе Peugeot 301 и оснащена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Saipa может дебютировать в России с тремя моделями кросс-хетчбэком Quik, субкомпактным седаном Saina и компактным Shahin.