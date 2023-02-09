Стали известны объемы поставок иранских авто в Россию

Иранский автоконцерн Iran Khodro намерен поставить в Россию 2 тысячи автомобилей в ближайшие месяцы, а компания Saipa — более 20 тысяч авто в год, сообщил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.
«На текущий момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок», — сказал Дедов в интервью РИА Новости.
Он добавил, что перспективы совместного производства автомобилей и автокомпонентов находятся в стадии переговоров.
Iran Khodro собирается поставить в Россию седан Tara. Машина построена на платформе Peugeot 301 и оснащена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Saipa может дебютировать в России с тремя моделями кросс-хетчбэком Quik, субкомпактным седаном Saina и компактным Shahin.
c2h5oh76они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...
IG_SНу хоть один адекватный человек
М. АлейниковСанкции эффективны как видим. Кремль кроме продажи ресурсов больше ничего не умеет.
Алекс555Всё бывшие.А, что толку они же бывшие. ни кто