MSI представила «компьютер‑наклейку»

Компания MSI показала миниатюрный ПК Cubi 5 12M. Он обладает хорошими характеристиками, а одной из особенностей мини-компьютера стало наличие крепления VESA, позволяющего повесить его на стену или «приклеить» к монитору.

Компьютер Cubi 5 12M может быть оснащен на выбор одним из трех процессоров: Core i3-1215U, Core i5-1235U и Core i7-1255U. За графику отвечает чип Intel Iris Xe Graphics, оперативной памяти у «малыша» 64 гигабайта, стандарт DDR4.

Внутрь влезет всего один HDD или SSD формата 2,5-дюйма. Разъемов в избытке: USB-C, четыре USB-А, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и два Ethrenet RJ45 для подключения к сети. Компьютер может синхронизироваться с телефоном по беспроводному протоколу.

Весит Cubi 5 12M всего 550 граммов, его габариты 124 х 124 х 53,7 мм. Крепление VESA можно использовать по-разному: закрепить компьютер на стене или на задней крышке монитора, превратив его тем самым в довольно производительный моноблок.

Цена и регионы распространения пока неизвестны. MSI планирует запуск на широкую аудиторию в течение 2023 года и сообщит детали ближе к началу продаж.