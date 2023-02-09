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Продюсер объяснил уход Агутина и Билана из «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Необходимость увеличить рейтинг проекта «Голос» потребовала замены членов жюри, сообщил продюсер Павел Рудченко.

«Просто руководство Первого делает рокировку по членам жюри. Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — цитирует BLITZ+ Рудченко.

Наставниками 11-го сезона проекта «Голос» станут Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев. 

Первые три сезона «Голоса» в состав жюри входили Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея и Александр Градский. Они считались золотым составом проекта и собрались снова вместе в 10-м сезоне, в ходе съемок которого скончался Градский.

С четвертого сезона «Голоса» состав наставников менялся. Судейские кресла в разные сезоны занимали Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладце, Валерий Сюткин.

Известно, что в 11-м «Голосе» примут участие исполнители из 60 городов России и Казахстана. Дата премьеры проекта пока неизвестна.


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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

М. Алейников

Санкции эффективны как видим. Кремль кроме продажи ресурсов больше ничего не умеет.

Алекс555

Всё бывшие.А, что толку они же бывшие. ни кто