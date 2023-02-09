Продюсер объяснил уход Агутина и Билана из «Голоса»

Необходимость увеличить рейтинг проекта «Голос» потребовала замены членов жюри, сообщил продюсер Павел Рудченко.

«Просто руководство Первого делает рокировку по членам жюри. Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — цитирует BLITZ+ Рудченко.

Наставниками 11-го сезона проекта «Голос» станут Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.

Первые три сезона «Голоса» в состав жюри входили Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея и Александр Градский. Они считались золотым составом проекта и собрались снова вместе в 10-м сезоне, в ходе съемок которого скончался Градский.

С четвертого сезона «Голоса» состав наставников менялся. Судейские кресла в разные сезоны занимали Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладце, Валерий Сюткин.

Известно, что в 11-м «Голосе» примут участие исполнители из 60 городов России и Казахстана. Дата премьеры проекта пока неизвестна.