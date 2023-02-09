НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Лаборатория Касперского» порекомендовала не откровенничать с ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
355 0
Манекен-гуманоид
Фото: © Aideal Hwa / Unsplash License

Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали рекомендации по использованию ChatGPT. Они отметили, что нейросеть может быть использована не только во благо, но и во вред и ей не стоит доверять персональные данные.

«Пользователям следует быть внимательными, и перед регистрацией в различных сервисах и предоставлением любой информации убедиться, что им можно доверять», — написали эксперты на официальном сайте.

Они напомнили, что даже сам сервис предупреждает о том, что введенные запросу могут быть прочитаны разработчиками в рамках оценки качества работы нейросети.

В целом специалисты «Лаборатории Касперского» считают, что нейросеть может быть использована и злоумышленниками и для борьбы с ними. ChatGPT уже научили писать вредоносный код, но он может использоваться для анализа программ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕChatGPT интегрировали в поисковик

Чат-бот уже применяли для создания фишинговых писем, и в то же время он умеет консультировать по безопасности в сети.

Эксперты по контент-анализу ведут активную работу для создания инструментов, определяющих применение ИИ при написании текстов. Пока они не готовы, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователей быть бдительными и изучить основы информационной безопасности.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
VK завершила бета‑тестирование RuStore
Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник
Нейросеть прошла собеседование в Google
Энтузиаст создал дистрибутив Windows 11 для слабых ПК
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1155
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
1927
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
782
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8176
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10429
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1604
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2832
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3568
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5627
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7555
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...