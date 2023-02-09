«Лаборатория Касперского» порекомендовала не откровенничать с ChatGPT

Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали рекомендации по использованию ChatGPT. Они отметили, что нейросеть может быть использована не только во благо, но и во вред и ей не стоит доверять персональные данные.

«Пользователям следует быть внимательными, и перед регистрацией в различных сервисах и предоставлением любой информации убедиться, что им можно доверять», — написали эксперты на официальном сайте.

Они напомнили, что даже сам сервис предупреждает о том, что введенные запросу могут быть прочитаны разработчиками в рамках оценки качества работы нейросети.

В целом специалисты «Лаборатории Касперского» считают, что нейросеть может быть использована и злоумышленниками и для борьбы с ними. ChatGPT уже научили писать вредоносный код, но он может использоваться для анализа программ.

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Чат-бот уже применяли для создания фишинговых писем, и в то же время он умеет консультировать по безопасности в сети.

Эксперты по контент-анализу ведут активную работу для создания инструментов, определяющих применение ИИ при написании текстов. Пока они не готовы, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователей быть бдительными и изучить основы информационной безопасности.