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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей

Источник:
ТАСС
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Передача Украине британских истребителей не изменит ход конфликта в краткосрочной перспективе, а лишь приведет к эскалации конфликта, считает бывший командующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

«Даже если бы мы все передали реактивные самолеты сегодня, они бы не изменили сразу ход боев на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года», — приводит ТАСС слова Бэрронса, сказанные им в интервью телеканалу TalkTV.

По мнению генерала, Запад не горит желанием оперативно поставлять боевые самолеты Киеву, видя в этом риск эскалации конфликта, особенно в случае применения западной авиации для нанесения ударов по целям на территории России.

Британский истребитель Eurofighter Typhoon
Британский истребитель Eurofighter Typhoon
Фото: SAC Ben Stevenson / OGL v1.0

Ранее представитель премьер-министра Великобритании сообщил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон. 

По информации британских СМИ, речь идет о передаче Украине первого поколения истребителей Eurofighter Typhoon. Проблема в том, что у самой Великобритании боеготовых истребителей сейчас не так уж и  много.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Военная политика
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