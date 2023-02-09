Британский генерал не увидел смысл в передаче Киеву истребителей

Передача Украине британских истребителей не изменит ход конфликта в краткосрочной перспективе, а лишь приведет к эскалации конфликта, считает бывший командующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

«Даже если бы мы все передали реактивные самолеты сегодня, они бы не изменили сразу ход боев на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года», — приводит ТАСС слова Бэрронса, сказанные им в интервью телеканалу TalkTV.

По мнению генерала, Запад не горит желанием оперативно поставлять боевые самолеты Киеву, видя в этом риск эскалации конфликта, особенно в случае применения западной авиации для нанесения ударов по целям на территории России.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании сообщил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.

По информации британских СМИ, речь идет о передаче Украине первого поколения истребителей Eurofighter Typhoon. Проблема в том, что у самой Великобритании боеготовых истребителей сейчас не так уж и много.