НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Стилист назвала идеальную мини‑юбку

Источник:
Sibnet.ru
319 0
Мини-юбка
Фото: © Sibnet.ru

Идеальная мини-юбка, которая стройнит и не портит фигуру, должна иметь высокую посадку, сообщила Sibnet.ru персональный стилист Юлия Зверева.

Мини-юбки вернулись в 2023 году в моду благодаря показу Miu Miu и тренду на Y2K (эстетика «нулевых» годов). 

Стилист посоветовала выбрать силуэт мини-юбки чуть расклешенный к низу по типу «трапеция», а посадку высокую, тогда ноги будут визуально длиннее и стройнее. 

«Качество материла играет огромную роль. Юбка из тонкой и мятой ткани способна испортить любой образ, сделав его неряшливым и вульгарным. Выбирайте плотные немнущиеся ткани, такие как твид, деним, вельвет, кожа или костюмная ткань», — сказала стилист.

Мини-юбки появились в начале 60-х годов 20 века, дизайнер Мари Куант решила сделать длину юбок короче и открыла первый в истории магазин с мини-юбками.

Еще по теме
Счастливые цвета знаков Зодиака в 2023 году
Знаки Зодиака, которым надо сменить имидж в 2023 году
Pantone выбрал цветом 2023 года Viva Magenta
Правильные рубашки помогут зрительно увеличить грудь
смотреть все
Отношения #Стиль
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
53
Шойгу назвал январские потери ВСУ
48
Зеленский отказался сдавать Артемовск
40
Медведев пригрозил Украине ударами возмездия
29
Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией
29
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи