Идеальная мини-юбка, которая стройнит и не портит фигуру, должна иметь высокую посадку, сообщила Sibnet.ru персональный стилист Юлия Зверева.

Мини-юбки вернулись в 2023 году в моду благодаря показу Miu Miu и тренду на Y2K (эстетика «нулевых» годов).

Стилист посоветовала выбрать силуэт мини-юбки чуть расклешенный к низу по типу «трапеция», а посадку высокую, тогда ноги будут визуально длиннее и стройнее.

«Качество материла играет огромную роль. Юбка из тонкой и мятой ткани способна испортить любой образ, сделав его неряшливым и вульгарным. Выбирайте плотные немнущиеся ткани, такие как твид, деним, вельвет, кожа или костюмная ткань», — сказала стилист.

Мини-юбки появились в начале 60-х годов 20 века, дизайнер Мари Куант решила сделать длину юбок короче и открыла первый в истории магазин с мини-юбками.