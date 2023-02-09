Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 11 человек, двое из них погибли, сообщает Минздрав Новосибирской области.

В результате хлопка газа произошло частичное обрушение двух подъездов жилого дома с последующим возгоранием с 3 по 5 этажи. Огонь распространился и на кровлю. Открытое горение было ликвидировано, пожарные продолжают проливку локальных очагов горения под завалами.

По информации на 13.00, речь идет об 11 пострадавших, двое из них, к сожалению, погибли, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

«Девять человек машинами скорой помощи доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это Городская клиническая больница №1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи №34. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжелом состоянии», – сказала Шалыгина.

Спасатели продолжают поиски оставшихся под завалами. Периодически объявляется «минута тишины», выключается вся техника, что помогает кинологам в поисках людей, которые могут оставаться под завалами.