Момент взрыва в Новосибирске попал на видео

Момент взрыва газа в доме на улице Линейной в Новосибирске сняла камера, установленная на подъезде соседнего дома.

Судя по записи, газ хлопнул в 07.39. Ролик опубликован в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

В результате хлопка газа произошло частичное обрушение двух подъездов жилого дома с последующим возгоранием с 3 по 5 этажи. Огонь распространился и на кровлю. Открытое горение было ликвидировано, пожарные продолжают проливку локальных очагов горения под завалами.

Один человек погиб, восемь пострадали, они находятся в состоянии различной степени тяжести. Жильцов из пострадавшего дома разместят в гостинице «Северной» на проспекте Дзержинского.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на 10 лет.