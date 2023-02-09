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Производители просят запустить доставку пива

Источник:
Sibnet.ru
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Пиво
Фото: © Sibnet.ru

Ассоциация производителей пива (АПП) попросила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко поддержать законопроект о снятии запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукции, говорится в обращении к спикеру Совфеда.

Правительство РФ рассматривает изменения в закон, которые могут разрешить онлайн продавать алкоголь.

«Радикальные ограничения доступности алкогольной продукции сопровождаются всплесками правонарушений, бумом самогоноварения и расцветом черного рынка. Главный риск – угроза жизни и здоровью потребителей, через переключение потребления на суррогаты и напитки собственного производства», — цитирует РИА Новости письмо АПП.

С внедрением цифровой маркировки пива и пивных напитков точек контроля пивоваренной продукции за счет онлайн-продаж станет только больше, добавляют в АПП. 

Возраст самого покупателя может контролироваться как на стадии заключения договора, так и при передаче товара — через проверку QR-кода и документа, подтверждающего получение товара именно заказчиком. Пилотный проект по онлайн-продажам российского вина реализует «Почта России».

Минздрав выступил против онлайн-торговли вином и пивом. Ведомство считает, что легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как она происходит технически, это может привести к росту заболеваемости алкоголизмом и повышению риска получения спиртного несовершеннолетними.

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