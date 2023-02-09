Новосибирцы начали сбор теплых вещей для пострадавших при взрыве

Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске

Новосибирцы начали собирать теплые вещи для жителей, дом в четверг которых взорвался в Новосибирске, рассказала Sibnet.ru одна из жительниц.

«Мы узнали и сразу все что чистое, целое лежало, все принесли (в пункт временного размещения жильцов после взрыва)», — сказала собеседница.

Жильцов пострадавшего дома временно разместили в ближайшей школе № 85. Затем их направят в гостиницу «Северную» на проспекте Дзержинского. разрушенный дом планируют расселить.

Рано утром в четверг, 9 февраля, в доме на улице Линейная, 39/1 в Новосибирске произошло воспламенение газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки.

Один человек погиб, восемь пострадали, они находятся в состоянии различной степени тяжести. Жильцов из пострадавшего дома разместят в гостинице «Северной» на проспекте Дзержинского.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на 10 лет.