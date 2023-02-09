Байден пригрозил Си Цзиньпину за поддержку СВО

Президент США Джо Байден рассказал, как предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о прекращения инвестиции в страну в случае поддержки Пекином российской специальной военной операции на Украине.

«Все ожидали, что Китай будет в полной мере вместе с Россией по Украине», — приводит ТАСС слова Байдена. Но сейчас это не так, добавил он.

«Я звонил ему летом, чтобы сказать: "Это не угроза, это замечание. Посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций ушли из России - от McDonald's до Exxon», — сказал президент США.

По версии американского лидера, он сказал председателю КНР следующее: «Вы всегда мне говорили, что вам нужны отношения с Соединенными Штатами и Европой для того, чтобы они инвестировали в Китай. Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?»

Представитель Госдепартамента в конце декабря 2022 года заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена развитием связей между Россией и Китаем.

Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина с точки зрения возможности оказания им Москве военной помощи и систематического содействия в обходе санкций.