НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден пригрозил Си Цзиньпину за поддержку СВО

Источник:
ТАСС
880 8

Президент США Джо Байден рассказал, как предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о прекращения инвестиции в страну в случае поддержки Пекином российской специальной военной операции на Украине.

«Все ожидали, что Китай будет в полной мере вместе с Россией по Украине», — приводит ТАСС слова Байдена. Но сейчас это не так, добавил он.

«Я звонил ему летом, чтобы сказать: "Это не угроза, это замечание. Посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций ушли из России - от McDonald's до Exxon», — сказал президент США.

По версии американского лидера, он сказал председателю КНР следующее: «Вы всегда мне говорили, что вам нужны отношения с Соединенными Штатами и Европой для того, чтобы они инвестировали в Китай. Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?»

Представитель Госдепартамента в конце декабря 2022 года заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена развитием связей между Россией и Китаем.

Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина с точки зрения возможности оказания им Москве военной помощи и систематического содействия в обходе санкций.

Еще по теме
Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины
Limp Bizkit выпустила клип с Путиным и Зеленским
Названы последствия разрыва ядерного договора России и США
Индийского аналитика встревожило безумие Запада в борьбе с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (8)
Картина дня
Байден пригрозил Си Цзиньпину за поддержку СВО
Макрон призвал к мирной конференции на условиях Украины
Аналитика встревожило безумие Запада в борьбе с Россией
Россия столкнулась с рекордным дефицитом бюджета
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
53
Шойгу назвал январские потери ВСУ
48
Зеленский отказался сдавать Артемовск
40
Медведев пригрозил Украине ударами возмездия
29
Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией
29
Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи