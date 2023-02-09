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Взрыв газа в Новосибирске
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Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Врачи откачали одного из «погибших» при взрыве в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Взрыв газа в доме в Новосибирске
Взрыв газа в доме в Новосибирске
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Врачи спасли человека, которого уже посчитали погибшим из-за взрыва газа в Новосибирске, сказал журналистам глава МЧС региона Виктор Орлов.

«Одного откачали в 34 больнице. Информация была преждевременная. Спасли», — сказал Орлов.

По его данным, один человек погиб, восемь пострадали, они находятся в состоянии различной степени тяжести.

Рано утром по адресу улице Линейная, 39/1 в Новосибирске произошло воспламенение газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки. Из-за взрыва были разрушены 30 квартир. Жильцов из пострадавшего дома разместят в гостинице «Северной» на проспекте Дзержинского.

Жильцы неоднократно обращались с жалобами на запах газа в квартирах и подъезде дома, но соответствующие меры устранить его не принимались.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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