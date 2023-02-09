Спасатели достали из-под завалов дома в Новосибирске, где взорвался газ, женщину, ее доставили в больницу, сообщает ГУ МЧС России.

Рано утром по адресу улице Линейная, 39/1 в Новосибирске произошло воспламенение газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки. Из-за взрыва были разрушены 30 квартир. Пострадали семь человек, из них один ребенок. Двое погибли. Под завалами могут оставаться три человека.

«Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена», — говорится в сообщении. Ее госпитализировали в больницу.

К месту происшествия едет аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологи и собаки.