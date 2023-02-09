НАВЕРХ
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спасатели вытащили из‑под завалов дома в Новосибирске женщину. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
488 0
Взрыв газа в доме в Новосибирске
Взрыв газа в доме в Новосибирске
Фото: © МЧС России

Спасатели достали из-под завалов дома в Новосибирске, где взорвался газ, женщину, ее доставили в больницу, сообщает ГУ МЧС России.

Рано утром по адресу улице Линейная, 39/1 в Новосибирске произошло воспламенение газа, обрушилась часть жилой пятиэтажки. Из-за взрыва были разрушены 30 квартир. Пострадали семь человек, из них один ребенок. Двое погибли. Под завалами могут оставаться три человека.

«Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена», — говорится в сообщении. Ее госпитализировали в больницу.

К месту происшествия едет аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологи и собаки.

Тема: Взрыв газа в Новосибирске
Почему взрывается газ в жилых домах
Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось
Момент взрыва в Новосибирске попал на видео
Новосибирцы начали сбор теплых вещей для пострадавших при взрыве
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

korvinsS

Скорее всего оба озвученных варианта сразу)