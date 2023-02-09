Возбуждено уголовное дело по взрыву газа в доме в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением части жилого дома в Новосибирске в результате взрыва бытового газа в четверг, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на 10 лет.

Сообщение о взрыве дома на улице Линейной поступило в 7.43 по местному времени (3.43 мск). По последним данным, погибли два человека, пострадали семеро.

Дом был газифицирован с момента постройки в 1974 году. Сейчас газ отключен.