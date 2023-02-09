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Взрыв газа в Новосибирске
Актуальная тема
Взрыв газа в Новосибирске
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Возбуждено уголовное дело по взрыву газа в доме в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Новосибирской области

Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением части жилого дома в Новосибирске в результате взрыва бытового газа в четверг, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на 10 лет.

Сообщение о взрыве дома на улице Линейной поступило в 7.43 по местному времени (3.43 мск). По последним данным, погибли два человека, пострадали семеро.

Дом был газифицирован с момента постройки в 1974 году. Сейчас газ отключен.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

korvinsS

Скорее всего оба озвученных варианта сразу)